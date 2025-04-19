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Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 10:36
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Российские силы поразили испытательный полигон украинского ОТРК «Сапсан»

Российские силы поразили испытательный полигон украинского ОТРК «Сапсан». Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские силы поразили испытательный полигон украинского ОТРК «Сапсан». Обложка © Life.ru / Шедеврум

Накануне российские войска провели успешную атаку на площадку, где проходили испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Под удар попали и прикрывавшие его норвежские зенитные системы NASAMS, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, для удара использовалось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты. В результате операции все намеченные цели были уничтожены.

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Оксана Попова
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