Российские силы поразили испытательный полигон украинского ОТРК «Сапсан»
Российские силы поразили испытательный полигон украинского ОТРК «Сапсан». Обложка © Life.ru / Шедеврум
Накануне российские войска провели успешную атаку на площадку, где проходили испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Под удар попали и прикрывавшие его норвежские зенитные системы NASAMS, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, для удара использовалось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты. В результате операции все намеченные цели были уничтожены.
Ранее Армия России освободила село Калиново в ДНР. Российские военные также освободили Валентиновку. ВСУ несут серьёзные потери в окрестностях населённых пунктов ДНР.