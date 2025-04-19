Российские силы поразили испытательный полигон украинского ОТРК «Сапсан»

Накануне российские войска провели успешную атаку на площадку, где проходили испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Под удар попали и прикрывавшие его норвежские зенитные системы NASAMS, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, для удара использовалось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты. В результате операции все намеченные цели были уничтожены.