Россиян предупредили о риске заражения вирусами при работе с онлайн-конвертерами

Некоторые сервисы и сайты, предлагающие изменение формата документов, изображений или аудиофайлов, оказались приманкой для цифровых аферистов. Пользователи, полагая, что загружают безобидные материалы, на самом деле передают контроль над своими устройствами и данными третьим лицам. Об этом сообщил РИА «Новости» депутат Антон Немкин.

Он отметил, что за якобы полезными функциями нередко скрываются модифицированные файлы, в которые внедряется вредоносный фрагмент кода. После скачивания и открытия такого объекта активируется скрытая программа — чаще всего это троян, шпион или средство удалённого доступа.

Особую опасность, по мнению депутата, представляют сайты, предлагающие установить дополнительное программное обеспечение. Под видом полезных утилит распространяются программы, способные перехватывать данные, отслеживать действия пользователя или обеспечивать удалённый доступ к устройству.

«Чтобы избежать подобных угроз, важно использовать только проверенные и надёжные сервисы для конвертации файлов. Никогда не устанавливайте сомнительное ПО и будьте особенно внимательны, если сайт требует предоставить дополнительные разрешения», — подчеркнул Немкин.