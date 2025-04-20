Поисковики нашли в зоне СВО часы погибшего лётчика, на которых застыло время
Наручные часы лётчика. Фото © Telegram / Воевода Вещает
На освобождённых территориях поисковики обнаружили личные вещи погибшего российского лётчика, в том числе часы, на которых остановилось время. Кадры опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает».
«Часы нашего павшего лётчика, время застыло в момент падения», — написал военный эксперт Алексей Воевода.
Также поисковики установили мемориал пилоту. В его центре они установили крест, сделанный из двух палок, скреплённых монтажными хомутами.
Ранее Life.ru рассказывал, как раненый боец СВО спас товарищей и сохранил «Солнцепёк». Сразу после этого он потерял сознание.