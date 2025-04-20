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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 04:02
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Поисковики нашли в зоне СВО часы погибшего лётчика, на которых застыло время

Наручные часы лётчика. Фото © Telegram / Воевода Вещает

Наручные часы лётчика. Фото © Telegram / Воевода Вещает

На освобождённых территориях поисковики обнаружили личные вещи погибшего российского лётчика, в том числе часы, на которых остановилось время. Кадры опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает».

«Часы нашего павшего лётчика, время застыло в момент падения», — написал военный эксперт Алексей Воевода.

Также поисковики установили мемориал пилоту. В его центре они установили крест, сделанный из двух палок, скреплённых монтажными хомутами.

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Тимур Хингеев
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