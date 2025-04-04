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Регион
4 апреля, 09:42
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«Титанового» воина, который провёл себе ампутацию в полевых условиях, встретили на родине как героя

Ампутировавший себе ногу боец СВО из Якутии Александр Фёдоров вернулся домой

Боец СВО Александр Фёдоров, который в боевых условиях ампутировал себе раненую ногу, вернулся в родную Якутию после длительного лечения. В селе Бясь-Кюель его встретили как настоящего героя. На встрече собрались друзья, земляки, однополчане и представители местной администрации, сообщает газета «Үлэ күүһэ».

Видео © Telegram / «Үлэ күүһэ» новости Горного улуса

Александр Фёдоров прославился на всю Россию после того, как самостоятельно провел ампутацию раненой ноги с помощью полевого ножа после 17 дней на передовой с гноящейся раной. Это смелое решение спасло ему жизнь и предотвратило смертельное заражение крови.

Предок-шаман во сне подсказал «титановому‎» воину отрезать себе гниющую ногу, чтобы выжить
Предок-шаман во сне подсказал «титановому‎» воину отрезать себе гниющую ногу, чтобы выжить

А ранее российский военнослужащий с позывным Механик (Иван Федосеев) получил тяжёлое ранение и неделю пробирался через лес к своим позициям, чтобы не попасть в плен к ВСУ. Мужчина передвигался только ночью, так как днём в небе работали вражеские дроны. У бойца была раздроблена нога, поэтому добавиться к своим ему пришлось ползком.

Обложка ©

Telegram / «Үлэ күүһэ» новости Горного улуса

Марина Фещенко
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