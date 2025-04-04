«Титанового» воина, который провёл себе ампутацию в полевых условиях, встретили на родине как героя

Боец СВО Александр Фёдоров, который в боевых условиях ампутировал себе раненую ногу, вернулся в родную Якутию после длительного лечения. В селе Бясь-Кюель его встретили как настоящего героя. На встрече собрались друзья, земляки, однополчане и представители местной администрации, сообщает газета «Үлэ күүһэ».

Александр Фёдоров прославился на всю Россию после того, как самостоятельно провел ампутацию раненой ноги с помощью полевого ножа после 17 дней на передовой с гноящейся раной. Это смелое решение спасло ему жизнь и предотвратило смертельное заражение крови.