Военкор рассказал о пасхальном послании, найденном операторами БПЛА в Запорожье

Жители Запорожской области креативно поздравили с Пасхой, создав в своём огороде надпись «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» в виде креста. Фотографии, сделанные с беспилотника, опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале.

По предположению военкора, местные жители оставили надпись, адресованную российским операторам дронов, в качестве поздравления с Пасхой. Местонахождение надписи не было раскрыто. Коц иронично назвал это «пасхальным приветом с той стороны».