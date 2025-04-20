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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 13:22
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Военкор рассказал о пасхальном послании, найденном операторами БПЛА в Запорожье

Коц: Операторы БПЛА ВС РФ нашли пасхальное поздравление от жителей Запорожья

Жители Запорожской области креативно поздравили с Пасхой, создав в своём огороде надпись «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» в виде креста. Фотографии, сделанные с беспилотника, опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале.

«Кто-то в форме креста выложил слова «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!», — написал он.

Пасхальное поздравление в Запорожской области. Фото © Telegram / kotsnews

Пасхальное поздравление в Запорожской области. Фото © Telegram / kotsnews

По предположению военкора, местные жители оставили надпись, адресованную российским операторам дронов, в качестве поздравления с Пасхой. Местонахождение надписи не было раскрыто. Коц иронично назвал это «пасхальным приветом с той стороны».

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Напомним, с 18:00 вчерашнего дня по указу главы государства Владимира Путина объявлено пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. Однако ВСУ продолжают бить по населённым пунктам ДНР, ЛНР и Херсонской области. Также сообщалось об атаке дрона в Белгородской области.

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Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Мария Любицкая
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