«Возможности нет»: В Раде назвали срок окончательного поражения ВСУ

Украину ожидает полный крах в военном плане уже следующей осенью, если США всё же решат выйти из переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в телеграм-канале.

«Что будет, если США и [президент Дональд] Трамп выйдут из переговоров по Украине. Резкое ухудшение положения на фронте из-за дефицита оружия, людей, дезертирства, падения морального духа. При этом возможности компенсировать эти потери — нет», — написал он в соцсетях.

Дубинский считает, что в случае реализации такого сценария, Киеву необходимо будет отменить бронирование военнообязанных в возрасте 25-60 лет и снизить возраст мобилизации. По его мнению, это позволит мобилизовать от 200 до 250 тысяч человек, чего, однако, хватит лишь для поддержания боеспособности армии в течение пяти месяцев.