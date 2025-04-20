«Возможности нет»: В Раде назвали срок окончательного поражения ВСУ
Нардеп Дубинский: Без поддержки США Украина потерпит поражение уже осенью
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04
Украину ожидает полный крах в военном плане уже следующей осенью, если США всё же решат выйти из переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в телеграм-канале.
«Что будет, если США и [президент Дональд] Трамп выйдут из переговоров по Украине. Резкое ухудшение положения на фронте из-за дефицита оружия, людей, дезертирства, падения морального духа. При этом возможности компенсировать эти потери — нет», — написал он в соцсетях.
Дубинский считает, что в случае реализации такого сценария, Киеву необходимо будет отменить бронирование военнообязанных в возрасте 25-60 лет и снизить возраст мобилизации. По его мнению, это позволит мобилизовать от 200 до 250 тысяч человек, чего, однако, хватит лишь для поддержания боеспособности армии в течение пяти месяцев.
Ранее стало известно, что пасхальное перемирие в зоне СВО привлекло широкое внимание мировых СМИ. Как пишет The Wall Street Journal, произошедшее можно считать «лёгкой дипломатической победой» России, которая стала возможной после того, как США пригрозили выйти из переговоров по украинскому вопросу.