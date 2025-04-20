Дроны доставили пасхальные куличи десантникам на острова Днепра

На Пасху российским десантникам из группировки «Днепр», находящимся на передовой, доставляют куличи с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ, известный под позывным Боец.

«В день святой Пасхи каждый военнослужащий подразделения получит кулич. Даже те, кто на островах Днепра, они будут получать тоже. Будет доставка дронами, коптерами», — сказал военный.

Боец отметил, что куличи были изготовлены подразделениями материально-технического обеспечения ВДВ. Военные священники освятили их в подземном храме войсковой группировки.