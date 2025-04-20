Дроны доставили пасхальные куличи десантникам на острова Днепра
РИАН: Десантникам группировки «Днепр» доставили куличи с помощью дронов»
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На Пасху российским десантникам из группировки «Днепр», находящимся на передовой, доставляют куличи с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ, известный под позывным Боец.
«В день святой Пасхи каждый военнослужащий подразделения получит кулич. Даже те, кто на островах Днепра, они будут получать тоже. Будет доставка дронами, коптерами», — сказал военный.
Боец отметил, что куличи были изготовлены подразделениями материально-технического обеспечения ВДВ. Военные священники освятили их в подземном храме войсковой группировки.
Ранее военнослужащие 239-го танкового полка и артиллеристы Северного флота поздравили россиян с Пасхой, пожелав здоровья и счастья в каждом дне. Они отметили важность мирного неба над головой и заверили, что сделают всё возможное для достижения Победы.