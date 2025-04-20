Кадыров показал видео с пытавшимися прорвать границу украинскими диверсантами

Бойцы спецназа «Ахмат» предотвратили попытку украинских военных прорвать российскую границу. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале, приложив видео с диверсантами. По его словам, инцидент произошёл ещё 12 апреля.

Видео ликвидации солдат ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

По словам Кадырова, было принято оперативное решение о ликвидации лиц, нарушивших границу. В результате последовавшего боестолкновения диверсанты были уничтожены. Российская артиллерия, в свою очередь, нанесла серию точечных ударов по скоплениям живой силы противника, оказывавшей поддержку в попытке прорыва границы.

«Укронатовцы в очередной раз столкнулись с неожиданной для себя суровой реакцией. Но было уже поздно. Наши подразделения действуют предельно слаженно и эффективно», — написал чеченский лидер.