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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 17:06
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Кадыров показал видео с пытавшимися прорвать границу украинскими диверсантами

Кадыров: Спецназ «Ахмат» ликвидировал бойцов ВСУ, пытавшихся прорвать границу

Бойцы спецназа «Ахмат» предотвратили попытку украинских военных прорвать российскую границу. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале, приложив видео с диверсантами. По его словам, инцидент произошёл ещё 12 апреля.

Видео ликвидации солдат ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

По словам Кадырова, было принято оперативное решение о ликвидации лиц, нарушивших границу. В результате последовавшего боестолкновения диверсанты были уничтожены. Российская артиллерия, в свою очередь, нанесла серию точечных ударов по скоплениям живой силы противника, оказывавшей поддержку в попытке прорыва границы.

«Укронатовцы в очередной раз столкнулись с неожиданной для себя суровой реакцией. Но было уже поздно. Наши подразделения действуют предельно слаженно и эффективно», — написал чеченский лидер.

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Ранее сообщалось, что утром 20 апреля, несмотря на пасхальное перемирие, была предпринята попытка прорыва границы в Белгородской области со стороны ВСУ. Российский разведывательный беспилотный аппарат засёк движение штурмовых подразделений украинской армии в направлении Поповки Краснояружского района.

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Telegram / Kadyrov_95

Алена Пенчугина
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