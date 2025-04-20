Установление контроля над Одессой российскими войсками стало бы решающим фактором, обеспечивающим победу России в конфликте. Об этом заявил экс-командующий объединёнными силами НАТО Уэсли Кларк.

Он подчеркнул, что, несмотря на операции в Харькове и Сумах, взятие Одессы по-прежнему является приоритетной целью для России, и успех в этом направлении может кардинально изменить ситуацию.

«Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу», — сказал генерал в эфире украинского телеканала.