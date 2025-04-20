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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 18:24
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«Это будет фактическая победа»: Экс-командующий войсками НАТО представил сценарий завершения СВО

Генерал Кларк: Конфликт закончится, когда Одесса перейдёт под контроль ВС РФ

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Установление контроля над Одессой российскими войсками стало бы решающим фактором, обеспечивающим победу России в конфликте. Об этом заявил экс-командующий объединёнными силами НАТО Уэсли Кларк.

Он подчеркнул, что, несмотря на операции в Харькове и Сумах, взятие Одессы по-прежнему является приоритетной целью для России, и успех в этом направлении может кардинально изменить ситуацию.

«Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу», — сказал генерал в эфире украинского телеканала.

История повторится опять: Вассерман просчитал сценарий передачи Одессы под контроль России
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А ранее норвежское издание Steigan предположило, что Одесса может перейти под российское влияние в рамках возможных мирных переговоров между Москвой и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп может согласиться на такие условия сделки, если получит компенсации в других важных областях.

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Александра Мышляева
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