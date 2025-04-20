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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 18:48
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Госдеп США выступил за продление пасхального перемирия на Украине

Reuters: Госдеп США выступил за идею продлить пасхальное перемирие на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani

В Вашингтоне высказались за продление пасхального перемирия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

«Госдеп США заявил в воскресенье, что приветствовал бы продление однодневного пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, на более длительный срок», — уточняет издание.

США, подтверждая свою твердую позицию в пользу всеобъемлющего прекращения огня, положительно оценили инициативу пасхального перемирия, признав ее значимость. Госдеп выразил поддержку дальнейшим усилиям в этом направлении.

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Напомним, что срок действия объявленного российским лидером пасхального перемирия истекает в полночь, 21 апреля. Президент России Владимир Путин не давал указаний о продлении прекращения огня. Тем временем Вооружённые силы Украины седьмой раз за сутки обстреляли Горловку в ДНР кассетными снарядами, наплевав на пасхальную тишину.

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Алена Пенчугина
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