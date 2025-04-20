Госдеп США выступил за продление пасхального перемирия на Украине

В Вашингтоне высказались за продление пасхального перемирия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

«Госдеп США заявил в воскресенье, что приветствовал бы продление однодневного пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, на более длительный срок», — уточняет издание.