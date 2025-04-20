Казаки из ДНР рассказали Life.ru, как встретили Пасху в Амвросиевке и Мариуполе
Атаман Солодченко: Пасхальная служба казаков в Мариуполе прошла спокойно
Казаки в Амвросиевке. Обложка © Предоставлено Life.ru
Российские казаки в Амвросиевке и Мариуполе, как полагается, встретили Пасху, обеспечив защиту центральных храмов. Об этом Life.ru рассказал атаман казачьего отряда «Карачун» ДНР Богдан Солодченко.
Казаки отряда «Карачун». Фото © Предоставлено Life.ru
«Сегодня ночью мы обеспечили охрану общественного порядка возле храма цесаревича Алексея совместно с казаками из Союза казаков Новороссии. По возможности и по очереди посещали службу. Наш духовник, отец Артемий, благословил нас на наши дела. Всенощная служба прошла спокойно», — сказал Солодченко.
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Ранее бойцы специальной военной операции поздравили россиян с Пасхой. Защитники выразили всем свои пожелания здоровья и счастья в каждом дне. Военнослужащие отметили, что самое важное — это мирное небо над нами, и пообещали сделать всё возможное для достижения Победы.