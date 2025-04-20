Казаки из ДНР рассказали Life.ru, как встретили Пасху в Амвросиевке и Мариуполе

Российские казаки в Амвросиевке и Мариуполе, как полагается, встретили Пасху, обеспечив защиту центральных храмов. Об этом Life.ru рассказал атаман казачьего отряда «Карачун» ДНР Богдан Солодченко.

Казаки отряда «Карачун». Фото © Предоставлено Life.ru

«Сегодня ночью мы обеспечили охрану общественного порядка возле храма цесаревича Алексея совместно с казаками из Союза казаков Новороссии. По возможности и по очереди посещали службу. Наш духовник, отец Артемий, благословил нас на наши дела. Всенощная служба прошла спокойно», — сказал Солодченко.

В Амвросиевке и Мариуполе казаки освятили Пасхи в своих храмах. Сейчас у казаков наступил выходной, и они отмечают этот великий праздник со своими семьями Богдан Солодченко атаман казачьего отряда «Карачун» ДНР