На Украине потребовали насильно отправить на фронт 18-летних ради спасения страны
В Академии наук Украины призвали мобилизовать молодёжь в возрасте 18-25 лет
ВСУ. Обложка © president.gov.ua
На Украине опять заговорили о необходимости начать насильно мобилизовывать молодых людей возрастом от 18 до 25 лет вопреки набирающему обороты демографическому кризису. Об этом сообщил в интервью «РБК — Украине» замдиректора института демографии и проблем качества жизни украинской Национальной академии наук Александр Гладун.
«Снижение мобилизационного возраста – это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18 — 25 летних, тогда надо мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?» — пояснил он.
Напомним, на Украине официально запрещено призывать на фронт мужчин возрастом младше 25 лет. Однако украинское Минобороны разработало контракты, согласно которым «легализуется» отправка на передовую мужчин младше призывного возраста. Ведомство даже выпустило ролик, где рассказывает о «прелестях» службы и обещает «горы денег». Депутат Верховной рады Юрий Камельчук назвал видео Минобороны о контракте для молодёжи в возрасте 18–24 лет прямым обманом и маразмом.