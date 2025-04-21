На Украине потребовали насильно отправить на фронт 18-летних ради спасения страны

На Украине опять заговорили о необходимости начать насильно мобилизовывать молодых людей возрастом от 18 до 25 лет вопреки набирающему обороты демографическому кризису. Об этом сообщил в интервью «РБК — Украине» замдиректора института демографии и проблем качества жизни украинской Национальной академии наук Александр Гладун.

«Снижение мобилизационного возраста – это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18 — 25 летних, тогда надо мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?» — пояснил он.