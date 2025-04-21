«Не страдает после падения»: Российские дроны посадят в «клетку» ради безопасности

Исследователи из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали ультралёгкую защитную «оболочку» для квадрокоптеров, предназначенную для предотвращения повреждений при столкновениях. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Разработка представляет собой сферу из карбоновых трубок и скрепляющих их пластмассовых перемычек, внутрь которой можно поместить семидюймовый квадрокоптер. Небольшой вес и довольно крупный размер сферы — примерно 50 на 50 сантиметров — позволяет беспилотнику без проблем передвигаться вместе с защитой, но самое главное — не пострадать после падения», — говорится в сообщении.

Дрон, помещённый в защитную клетку, способен выдерживать падение с высоты примерно 10 метров. Эта конструкция была разработана в молодёжной научной лаборатории беспилотных авиационных систем на факультете летательных аппаратов НГТУ.

Прототип весит 200 граммов. Дмитрий Сергеев, руководитель лаборатории, подчеркнул, что данная конструкция будет востребована для использования дронов в ограниченных пространствах, где существует высокая вероятность столкновения с потолками или стенами. После падения дрон с защитной оболочкой сможет вновь подняться в воздух. Цена конструкции не превысит семи тысяч рублей, в то время как стоимость самого дрона может достигать нескольких миллионов рублей.