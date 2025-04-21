Солдаты ВСУ не могут отличить свои БПЛА от вражеских и в панике глушат всё подряд
BI: Солдаты ВСУ в панике глушат собственные дроны вместо российских
В условиях интенсивных боевых действий на Украине воздушное пространство стало ареной для множества беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащий ВСУ поделился с Business Insider своим опытом, рассказав о колоссальной сложности идентификации дронов в таких условиях.
По словам бойца, обилие беспилотников, многие из которых обладают схожими технологическими характеристиками, делает практически невозможным определение их принадлежности.
«Представьте себе ситуацию: вы пехотинец, и на вас надвигается дрон с видом от первого лица. Как вы можете узнать, это вражеский аппарат, пересёкший линию фронта, или свой собственный?»— задаётся вопросом военный.
Это приводит к тому, что охваченные паникой украинские солдаты, находящиеся на передовых позициях, вынуждены применять системы радиоэлектронной борьбы для блокировки всех частот, что в конечном итоге может негативно сказаться на эффективности работы украинской армии.
Между тем, солдаты ВСУ наплевали на пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Херсонская область, а также территории Донецкой и Луганской народных республик подверглись интенсивным обстрелам. МО РФ сообщило о критическом количестве инцидентов, связанных с нарушением режима прекращения огня со стороны ВСУ, – зафиксировано свыше 4900 эпизодов. Удары наносятся не только по военным целям, но и по гражданским объектам, расположенным вблизи государственной границы, в частности в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Крыму.
Пресс-служба Зеленского