Украине нужна «перемога»: Военный эксперт раскрыл план Зеленского по эскалации конфликта

Успешные действия Армии России по освобождению Курской области от украинских оккупантов вынуждают Владимира Зеленского искать альтернативные источники «перемоги», поэтому он планирует атаки на другие регионы РФ, в том числе на Белгородскую область. Об этом предупредил военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко.

«Зеленскому нужны какие-то перемоги для переговорного процесса. Поэтому ВСУ и пытаются контратаковать, атаковать на разных участках фронта. Они, по сути, везде сейчас проводят разведку боем. Не только в Белгородской области, но и на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, в Херсонской и Запорожской областях», — отметил собеседник «Царьграда».

Эксперт дополнил, что у украинских военных «протоптаны» места в указанных регионах, есть свои тропы. Солдаты хорошо знают рельеф местности, а также другие тонкости, пояснил Марочко. Бойцы ВСУ будут и дальше «лезть изо всех щелей», пока власть на Украине не будет ликвидирована, резюмировал военный эксперт.