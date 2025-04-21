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Опубликовано 21 апреля 2025, 13:40

Украине нужна «перемога»: Военный эксперт раскрыл план Зеленского по эскалации конфликта

Эксперт Марочко предупредил о плане Зеленского снова атаковать территорию России

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Успешные действия Армии России по освобождению Курской области от украинских оккупантов вынуждают Владимира Зеленского искать альтернативные источники «перемоги», поэтому он планирует атаки на другие регионы РФ, в том числе на Белгородскую область. Об этом предупредил военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко.

«Зеленскому нужны какие-то перемоги для переговорного процесса. Поэтому ВСУ и пытаются контратаковать, атаковать на разных участках фронта. Они, по сути, везде сейчас проводят разведку боем. Не только в Белгородской области, но и на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, в Херсонской и Запорожской областях», — отметил собеседник «Царьграда».

Эксперт дополнил, что у украинских военных «протоптаны» места в указанных регионах, есть свои тропы. Солдаты хорошо знают рельеф местности, а также другие тонкости, пояснил Марочко. Бойцы ВСУ будут и дальше «лезть изо всех щелей», пока власть на Украине не будет ликвидирована, резюмировал военный эксперт.

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Напомним, ранее ВС РФ заняли пограничное село в Курской области, которое обладает важным стратегическим значением для атаки на Сумы. Для полного контроля над регионом осталось вытеснить военных ВСУ только из села Горналь.

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Борис Эльфанд
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