Бригада «львов» из ВСУ навлекла гнев украинцев поиском полевого парикмахера и тату-мастера

В 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ опубликовали занятные вакансии для «бытового обслуживания личного состава». Подразделение, величающее себя «Стальные львы», выложило в соцсетях объявление о поиске парикмахера, тату-мастера и массажиста.

Новым побратимам обещают зарплату в 50 тысяч гривен (примерно 83 617 рублей), профессиональное оборудование, рабочее место и ежегодный отпуск – дважды по 15 суток. Сам кандидат может быть пригоден для службы в тылу — то есть «ограниченно пригодным» по старым правилам. В прошлом году в бригаде открыли стоматологический кабинет и запустили фабрику по пошиву амуниции, чтобы «максимально экипировать» своих солдат.

«В первую очередь эти вакансии – для ветеранов войны с боевым опытом, а также для кандидатов, которые имеют ограничения по состоянию здоровья и годны для военной службы только в тыловых подразделениях. Важен также опыт работы в соответствующей сфере», – заявили в 63-й ОМБр.

А в комментариях к набору украинцы отнеслись не так воодушевлённо. Некоторые спрашивают, «когда мастера станут пехотой», другие вопрошают, разобрались ли «‎львы» с военными задачами.