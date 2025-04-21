Путин сообщил об «ударе возмездия» по сельхозпредприятию, где ВСУ испытывали новую ракету

Украинские военные и западные кураторы пытались приспособить территорию сельхозпредприятия в Одесской области под военные нужды, чтобы там проводить учения с новыми ракетными системами. Об этом рассказал журналистам президент России Владимир Путин после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Несколько дней назад в Одесской области был нанесён удар нашими Вооружёнными силами. Это небольшой населённый пункт в Одесской области, 82 километра, по-моему, от Одессы. Ну и что, что это за объект? Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы», — пояснил глава государства.

Путин задался вопросом, разве можно назвать такой украинский объект гражданским, если его переделывают под военный. Он добавил, что российские военные наносят удары исключительно по вражеским целям, к которым мирные граждане отношения не имеют.