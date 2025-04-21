«‎Отмечают, водку пьют»: Путин назвал возмездием удары по офицерам ВСУ в Сумах и Кривом Роге

Власти Украины не чураются использовать гражданские объекты в городах в военных целях, это касается конгресс-центра в Сумах, который настиг российский удар во время награждения офицеров ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«[Киевский] режим использует эти гражданские объекты [в военных целях]», — сказал глава государства.