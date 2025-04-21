«Отмечают, водку пьют»: Путин назвал возмездием удары по офицерам ВСУ в Сумах и Кривом Роге
Путин назвал «законным возмездием» удар по конгресс-центру в Сумах с бойцами ВСУ
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Власти Украины не чураются использовать гражданские объекты в городах в военных целях, это касается конгресс-центра в Сумах, который настиг российский удар во время награждения офицеров ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
«[Киевский] режим использует эти гражданские объекты [в военных целях]», — сказал глава государства.
Российский лидер сообщил, что ВС РФ в Сумах действительно наносили удар по конгресс-центру университета, поскольку внутри находились националисты, которых награждали за преступления в Курской области. Путин подчеркнул, что собранные там боевики в итоге получили «законное возмездие». То же самое касается и ресторанов, где военные ВСУ проводят сходки, совещания, «водку пьют».
4 апреля Минобороны РФ доложило о нанесении удара по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге, где для совещания собралось командование ВСУ и западные инструкторы. Владимир Зеленский публично обвинил США в «недостаточной реакции». Удар, вероятно, был осуществлён с помощью ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной боеголовкой. Позже появилось видео удара «Искандером» по ресторану. А 13 апреля российские войска атаковали скопление ВСУ в центре Сум. Украинских военнослужащих туда привезли на награждение, о котором прознали ВС РФ. В Минобороны сообщили, что двумя «Искандерами» поражено было сразу 60 целей.