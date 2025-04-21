Хирург рассказал о женщине, которая хотела сменить пол для отправки на СВО

Реконструктивно-пластический хирург Максим Усунгван рассказал о случае, когда женщина настаивала на операциях по смене пола. Пациентка объясняла необходимость проведения запрещённой в России операции желанием отправиться на фронт.

«Ко мне обратилась женщина с просьбой провести мастэктомию и маскулинизирующую пластику, утверждая, что хочет «стать мужчиной» для того, чтобы попасть в зону боевых действий», — поделился врач в разговоре с «Газетой.ru».

Он отметил, что при подозрении на психические расстройства вроде дисморфофобии, депрессии или тревожных расстройств направляет пациентов к профильным специалистам. Психологические проблемы не должны решаться скальпелем, пояснил собеседник издания.

Также хирург подметил, что не станет проводить пластическую операцию, если на пациента оказывается психологическое давление со стороны. Например, муж заставляет супругу увеличить грудь, а она сама не хочет, но боится отказать. Есть и другие причины отказать в подобных процедурах: плохое самочувствие, неявные патологии, наличие которых выясняется в процессе обследования, неподходящие гормональные показатели и индекс массы тела выше 30.