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Опубликовано 21 апреля 2025, 22:09

Олимпийская чемпионка вынуждена жить в трейлере после банкротства из-за Украины

Чемпионка Клюфт сообщила о банкротстве своего отеля в Швеции из-за Украины

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Каролина Клюфт. Обложка © ТАСС / Роберт Максимов

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Каролина Клюфт. Обложка © ТАСС / Роберт Максимов

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Каролина Клюфт вынуждена жить в трейлере после банкротства своего отеля в Швеции, сообщает издание Expressen. Спортсменка отметила, что её бизнес потерпел неудачу из-за конфликта на Украине и роста цен на электроэнергию.

«Мы сделали всё возможное, чтобы избежать банкротства, и пытались спасти бизнес до последнего момента. Но нам пришлось подвести черту, и, к сожалению, вот как всё вышло», — поделилась Клюфт.

Чемпионка отметила, что было вложено много средств в реконструкцию и развитие гостиницы. Однако начавшийся конфликт на Украине привёл к повышению процентных ставок и росту цен на электроэнергию. Клюфт акцентировала внимание на том, что у отеля был «огромный потенциал», и он пользовался популярностью у посетителей. Нехватка гостей наблюдалась лишь вне сезона. Спортсменка уверена, что если бы не конфликт на Украине, бизнес успешно функционировал бы.

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Александра Мышляева
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