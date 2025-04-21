Олимпийская чемпионка вынуждена жить в трейлере после банкротства из-за Украины

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Каролина Клюфт вынуждена жить в трейлере после банкротства своего отеля в Швеции, сообщает издание Expressen. Спортсменка отметила, что её бизнес потерпел неудачу из-за конфликта на Украине и роста цен на электроэнергию.

Чемпионка отметила, что было вложено много средств в реконструкцию и развитие гостиницы. Однако начавшийся конфликт на Украине привёл к повышению процентных ставок и росту цен на электроэнергию. Клюфт акцентировала внимание на том, что у отеля был «огромный потенциал», и он пользовался популярностью у посетителей. Нехватка гостей наблюдалась лишь вне сезона. Спортсменка уверена, что если бы не конфликт на Украине, бизнес успешно функционировал бы.