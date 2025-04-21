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Опубликовано 21 апреля 2025, 19:12

Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили пять украинских беспилотников, которые пытались вторгнуться в воздушное пространство Республики Крым. Об этом информировало Министерство обороны.

«С 20:00 до 20:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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А ранее Life.ru сообщал, что в период пасхального перемирия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля украинские военные задействовали 90 беспилотников самолётного типа. Из них восемь дронов были направлены на цели за пределами зоны проведения специальной военной операции.

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Александра Мышляева
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