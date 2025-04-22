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Опубликовано 21 апреля 2025, 21:12

В Одессе прогремела серия взрывов

В Одессе прогремели мощные взрывы, о них сообщил мэр города Геннадий Труханов в своих соцсетях. По его данным, громкие звуки детонации раздавались в разных районах города.

Одновременно с этим в одном из кварталов вспыхнул крупный пожар. По информации украинских СМИ, возгораний было несколько.

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Ранее экс-командующий объединёнными силами НАТО Уэсли Кларк заявлял, что взятие Одессы российскими войсками может стать решающим фактором в конфликте. По его мнению, несмотря на активные боевые действия в других регионах, таких как Харьков и Сумы, контроль над этим стратегически важным черноморским портом остаётся ключевой целью ВС РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Артём Гапоненко
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