В Одессе прогремела серия взрывов
В Одессе прогремели мощные взрывы, о них сообщил мэр города Геннадий Труханов в своих соцсетях. По его данным, громкие звуки детонации раздавались в разных районах города.
Одновременно с этим в одном из кварталов вспыхнул крупный пожар. По информации украинских СМИ, возгораний было несколько.
Ранее экс-командующий объединёнными силами НАТО Уэсли Кларк заявлял, что взятие Одессы российскими войсками может стать решающим фактором в конфликте. По его мнению, несмотря на активные боевые действия в других регионах, таких как Харьков и Сумы, контроль над этим стратегически важным черноморским портом остаётся ключевой целью ВС РФ.
Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov