В Одессе прогремела серия взрывов

В Одессе прогремели мощные взрывы, о них сообщил мэр города Геннадий Труханов в своих соцсетях. По его данным, громкие звуки детонации раздавались в разных районах города.

Одновременно с этим в одном из кварталов вспыхнул крупный пожар. По информации украинских СМИ, возгораний было несколько.