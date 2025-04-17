Цель – логово ВСУ: Появилось видео взрыва в Изюме после удара «Искандера» небывалой мощности
Военкор Рожин заявил о мощнейшем за СВО ударе РФ по Изюму ракетами и «Геранями»
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Российские военнослужащие ночью 16 апреля нанесли мощнейший за всё время проведения СВО удар по объектам ВСУ в городе Изюм Харьковской области, утверждает военный обозреватель Борис Рожин в своём Telegram-канале. Согласно сведениям военкора, это подтверждают данные местных мониторинговых ресурсов и кадрами взрывов.
Взрыв в Изюме ночью 16 апреля. Видео © Телеграм / Colonelcassad
Массированный удар Армия России нанесла с использованием не менее 10 беспилотников «Герань» и 10 ракет, предположительно, комплекса «Искандер». По некоторой информации, воздушная атака на Изюм всё ещё продолжается. Минобороны Россию данные сведения пока не комментировало, а вот остальные военкоры утверждают, что удару предшествовала воздушная разведка. ВС РФ вычислили логова боевиков в районе школы №10 и железной дороги, отмечают военнослужащие ВДВ в Телеграм-канале «Дневник Десантника».
Прошлый мощный удар Армия России нанесла ракетами «Искандер-М» по офицерам НАТО И ВСУ в Сумах 13 апреля. Как позже подтвердили в МО РФ, в этот момент там проходила церемония награждения военнослужащих ВСУ в присутствии иностранных военных специалистов. В частности, в результате удара был уничтожен украинский полковник Юрий Юла.