Цель – логово ВСУ: Появилось видео взрыва в Изюме после удара «Искандера» небывалой мощности

Российские военнослужащие ночью 16 апреля нанесли мощнейший за всё время проведения СВО удар по объектам ВСУ в городе Изюм Харьковской области, утверждает военный обозреватель Борис Рожин в своём Telegram-канале. Согласно сведениям военкора, это подтверждают данные местных мониторинговых ресурсов и кадрами взрывов.

Массированный удар Армия России нанесла с использованием не менее 10 беспилотников «Герань» и 10 ракет, предположительно, комплекса «Искандер». По некоторой информации, воздушная атака на Изюм всё ещё продолжается. Минобороны Россию данные сведения пока не комментировало, а вот остальные военкоры утверждают, что удару предшествовала воздушная разведка. ВС РФ вычислили логова боевиков в районе школы №10 и железной дороги, отмечают военнослужащие ВДВ в Телеграм-канале «Дневник Десантника».