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Опубликовано 22 апреля 2025, 01:31

Женщина пострадала при атаке БПЛА на частный дом в Белгородской области

Женщина пострадала при атаке БПЛА в Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Женщина пострадала при атаке БПЛА в Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В Белгородской области а результате атаки беспилотника ВСУ пострадала женщина. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, дрон сбросил два взрывных устройства на частный дом в селе Долгое Валуйского округа.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь»,отметил глава региона в Telegram-канале.

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Гладков уточнил, что ранение обошлось без тяжелых последствий, женщину будут лечить амбулаторно. Местные власти начнут подомовой обход с рассветом, после чего уточнят все последствия атаки дрона.

Как сообщал Life.ru, накануне вечером, 21 апреля, над Белгородской областью за 15 минут сбили сразу два украинских беспилотника. Оба БПЛА были самолётного типа.

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Лия Мурадьян
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