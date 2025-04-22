Женщина пострадала при атаке БПЛА на частный дом в Белгородской области
Женщина пострадала при атаке БПЛА в Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В Белгородской области а результате атаки беспилотника ВСУ пострадала женщина. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, дрон сбросил два взрывных устройства на частный дом в селе Долгое Валуйского округа.
«Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь», — отметил глава региона в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что ранение обошлось без тяжелых последствий, женщину будут лечить амбулаторно. Местные власти начнут подомовой обход с рассветом, после чего уточнят все последствия атаки дрона.
Как сообщал Life.ru, накануне вечером, 21 апреля, над Белгородской областью за 15 минут сбили сразу два украинских беспилотника. Оба БПЛА были самолётного типа.