ПВО сбила два украинских беспилотника за 15 минут над Белгородской областью
Два БПЛА сбили над Белгородской областью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Сразу два украинских беспилотника за 15 минут сбили в небе над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«С 20:55 до 21:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении МО РФ.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ заметила снижение боевой активности ВСУ во время пасхального перемирия, но противник провёл более 5 тысяч атак. Глава государства отметил, что Москва всегда поддерживает перемирие. Именно поэтому она предложила остановить огонь на Пасху.