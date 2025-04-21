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Опубликовано 21 апреля 2025, 19:48

ПВО сбила два украинских беспилотника за 15 минут над Белгородской областью

Два БПЛА сбили над Белгородской областью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Два БПЛА сбили над Белгородской областью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Сразу два украинских беспилотника за 15 минут сбили в небе над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«С 20:55 до 21:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении МО РФ.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ заметила снижение боевой активности ВСУ во время пасхального перемирия, но противник провёл более 5 тысяч атак. Глава государства отметил, что Москва всегда поддерживает перемирие. Именно поэтому она предложила остановить огонь на Пасху.

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Лия Мурадьян
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