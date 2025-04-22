ВСУ стянули к российской границе «‎элитный» батальон обученных в Британии вояк из Полтавы

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) переместило «‎элитный» батальон из свыше 100 военнослужащих к российской границе в Сумскую область из Полтавы. Как сообщает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»), все вояки прошли обучение в Великобритании.

«В Сумскую область из Полтавы враг перебросил группу ВСУшников (свыше 100 человек), прошедших подготовку в Великобритании. По прибывшим резервам противника нанесено огневое поражение», — говорится в сообщении.

Как уточняют «Бесстрашные», в результате ударов враг понёс различные потери в живой силе и технике.