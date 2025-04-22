ВСУ стянули к российской границе «элитный» батальон обученных в Британии вояк из Полтавы
ВСУ перебросили в Сумскую область свыше 100 бойцов, обучавшихся в Великобритании
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Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) переместило «элитный» батальон из свыше 100 военнослужащих к российской границе в Сумскую область из Полтавы. Как сообщает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»), все вояки прошли обучение в Великобритании.
«В Сумскую область из Полтавы враг перебросил группу ВСУшников (свыше 100 человек), прошедших подготовку в Великобритании. По прибывшим резервам противника нанесено огневое поражение», — говорится в сообщении.
Как уточняют «Бесстрашные», в результате ударов враг понёс различные потери в живой силе и технике.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) был ликвидирован капитан Игорь Колосницын, который командовал ротой огневой поддержки 505-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ. Офицер убит в бою 17 апреля.