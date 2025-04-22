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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 06:46

ВСУ стянули к российской границе «‎элитный» батальон обученных в Британии вояк из Полтавы

ВСУ перебросили в Сумскую область свыше 100 бойцов, обучавшихся в Великобритании

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) переместило «‎элитный» батальон из свыше 100 военнослужащих к российской границе в Сумскую область из Полтавы. Как сообщает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»), все вояки прошли обучение в Великобритании.

«В Сумскую область из Полтавы враг перебросил группу ВСУшников (свыше 100 человек), прошедших подготовку в Великобритании. По прибывшим резервам противника нанесено огневое поражение», — говорится в сообщении.

Как уточняют «Бесстрашные», в результате ударов враг понёс различные потери в живой силе и технике.

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Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) был ликвидирован капитан Игорь Колосницын, который командовал ротой огневой поддержки 505-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ. Офицер убит в бою 17 апреля.

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Наталья Афонина
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