«Молимся за парней»: Стало известно об ужесточении боёв в российском приграничье
Военблогер Подоляка: В российском приграничье ужесточились бои
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Сообщается об активизации боевых действий в приграничной зоне России. Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что после потери контроля над Олешней украинские войска прилагают значительные усилия для удержания села Горналь, расположенного в Курской области.
«А отсюда и ожесточение боёв. Этой же логикой противник руководствуется, раз за разом пытаясь вновь зайти в сёла Демидовка и Поповка Краснояружского района Белгородчины. Попытки всегда заканчиваются уничтожением зашедших групп», — написал он.
Блогер считает, что операции ВСУ в Белгородской области широко освещаются в СМИ и высоко оцениваются лидером киевского режима Зеленским. Он утверждает, что эта медийная кампания приводит к значительным потерям среди украинских военнослужащих.
В отношении Сумской области, блогер отмечает стабилизацию фронта благодаря приоритетному вниманию украинского правительства, которое стремится предотвратить любые блокады города, в том числе с использованием дронов. По его словам, для поддержания стабильности в регион регулярно перебрасываются резервные подразделения, даже с тех направлений, где ситуация для украинских сил оценивается как сложная.
Ранее стало известно, что российские войска смогли продвинуться в районе хутора Олешня Курской области, лишив противника контроля над рядом укреплённых позиций. После продвижения на 650 метров и захвата ключевых позиций в районе Олешни полный контроль ВС РФ над населённым пунктом был подтверждён Министерством обороны.