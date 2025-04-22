Сообщается об активизации боевых действий в приграничной зоне России. Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что после потери контроля над Олешней украинские войска прилагают значительные усилия для удержания села Горналь, расположенного в Курской области.

«А отсюда и ожесточение боёв. Этой же логикой противник руководствуется, раз за разом пытаясь вновь зайти в сёла Демидовка и Поповка Краснояружского района Белгородчины. Попытки всегда заканчиваются уничтожением зашедших групп», — написал он.

Блогер считает, что операции ВСУ в Белгородской области широко освещаются в СМИ и высоко оцениваются лидером киевского режима Зеленским. Он утверждает, что эта медийная кампания приводит к значительным потерям среди украинских военнослужащих.

В отношении Сумской области, блогер отмечает стабилизацию фронта благодаря приоритетному вниманию украинского правительства, которое стремится предотвратить любые блокады города, в том числе с использованием дронов. По его словам, для поддержания стабильности в регион регулярно перебрасываются резервные подразделения, даже с тех направлений, где ситуация для украинских сил оценивается как сложная.