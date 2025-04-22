Стало известно, что грозит вступившему в ВСУ сыну маньяка Чикатило

Сыну маньяка Андрея Чикатило, вступившему в ряды ВСУ, в случае обнаружения в зоне СВО может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил адвокат Дмитрий Краснов. По его словам, наследнику серийного убийцы Юрию могут предъявить обвинения сразу по нескольким статьям УК РФ.

«В России против таких задержанных возбуждают уголовные дела по статье 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Плюс могут завести дела по отдельным преступлениям: убийствам, грабежам, насилию и иным, совершенным во время участия в такой группировке. Исходя из этого, ему может грозить срок от 10 до 20 лет и выше», — отметил собеседник aif.ru.

Кроме того, член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» не исключил, что сына Чикатило могут привлечь к ответственности за участие в Майдане в 2014 году, когда на Украине сменится власть.