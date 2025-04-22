Дроны и РЭБ: Военный эксперт объяснил, как ускорить ход СВО
Эксперт Рожин: Для ускорения СВО нужно усилить атаки дронов и мощность РЭБ
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Для ускорения хода СВО необходимо усилить атаки дронов и мощность систем РЭБ, полагает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что Армия России должна жёстче бороться с беспилотниками ВСУ.
«Наращивать кратно применение дронов. Наращивать кратно количество и качество систем РЭБ на тактическом уровне для защиты логистики. Решение — ужесточение контрборьбы с дронами противника. Мы видим конкретные тактические успехи. Периодически они перерастают в оперативные кризисы для противника», — цитирует политолога kp.ru.
Он также обратил внимание, что далеко не всегда украинским войскам удаётся решать кризисы, которые создают ВС РФ. Особенно показательна ситуация в Курской области, где наши солдаты успешно выполняют задачи по уничтожению врага.
А ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил об ужесточении боёв в российском приграничье. По его словам, после потери контроля над Олешней ВСУ прилагают значительные усилия для удержания села Горналь в Курской области. Тем временем российские военнослужащие освободили осаждённый ВСУ Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Обитель стала последним прибежищем подразделений ВСУ, бегущих от Российской Армии к границе.