Для ускорения хода СВО необходимо усилить атаки дронов и мощность систем РЭБ, полагает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что Армия России должна жёстче бороться с беспилотниками ВСУ.

«Наращивать кратно применение дронов. Наращивать кратно количество и качество систем РЭБ на тактическом уровне для защиты логистики. Решение — ужесточение контрборьбы с дронами противника. Мы видим конкретные тактические успехи. Периодически они перерастают в оперативные кризисы для противника», — цитирует политолога kp.ru.

Он также обратил внимание, что далеко не всегда украинским войскам удаётся решать кризисы, которые создают ВС РФ. Особенно показательна ситуация в Курской области, где наши солдаты успешно выполняют задачи по уничтожению врага.