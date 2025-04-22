Переданный Украине шведский самолёт-разведчик посчитали «идеальной целью» для С-400

Украине для успешного использования необходимо иметь на вооружении хотя бы 20 самолётов-разведчиков ACS-890, которые, непрерывно находясь в небе, могли бы контролировать действия истребителей. Самих же истребителей нужно не менее 120–150 единиц, чтобы задействовать для них воздушные командные пункты. Однако таких усилений у ВСУ не предвидится, отметил полковник в отставке Михаил Ходарёнк.

Комментируя передачу Украине шведского самолёта-разведчика ACS-890, он подчеркнул, что машина является «идеальной целью» для российских ЗРК С-400. Самолёт может быть уничтожен в относительной близости к переднему краю зоны СВО на высоте не менее шести километров, потому что «иначе ничего не разведаешь».

«Вряд ли в ближайшее время ВСУ будут использовать ACS 890 в качестве средства ведения воздушной разведки. Скорее всего, единственный самолёт ДРЛО и У будет находиться на одном из аэродромов Западной Украины, поскольку утрата боевой машины этого типа может привести ВСУ к большим репутационным потерям», — цитирует эксперта «Газета.ru».