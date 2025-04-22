Переданный Украине шведский самолёт-разведчик посчитали «идеальной целью» для С-400
Полковник Ходарёнок: Шведский самолёт-разведчик ACS-890 можно сбить С-400
ЗРК С-400. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ovbelov
Украине для успешного использования необходимо иметь на вооружении хотя бы 20 самолётов-разведчиков ACS-890, которые, непрерывно находясь в небе, могли бы контролировать действия истребителей. Самих же истребителей нужно не менее 120–150 единиц, чтобы задействовать для них воздушные командные пункты. Однако таких усилений у ВСУ не предвидится, отметил полковник в отставке Михаил Ходарёнк.
Комментируя передачу Украине шведского самолёта-разведчика ACS-890, он подчеркнул, что машина является «идеальной целью» для российских ЗРК С-400. Самолёт может быть уничтожен в относительной близости к переднему краю зоны СВО на высоте не менее шести километров, потому что «иначе ничего не разведаешь».
«Вряд ли в ближайшее время ВСУ будут использовать ACS 890 в качестве средства ведения воздушной разведки. Скорее всего, единственный самолёт ДРЛО и У будет находиться на одном из аэродромов Западной Украины, поскольку утрата боевой машины этого типа может привести ВСУ к большим репутационным потерям», — цитирует эксперта «Газета.ru».
Напомним, 21 апреля днём над Львовом кружил переданный Украине самолёт-разведчик НАТО. Шведский ACS-890 с радиолокационной системой может обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров, взаимодействуя при этом с американскими истребителями F-16 в рамках оборонительной системы.