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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 05:05
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Пленный украинский солдат спас российских бойцов от атаки дрона ВСУ

В ходе специальной военной операции произошёл неординарный случай, когда взятый в плен украинский военнослужащий своими действиями спас российских бойцов от атаки дрона-камикадзе ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Повар, во время эвакуации двух пленных украинских солдат, захваченных в заблокированном блиндаже, один из них использовал имевшееся у него противодроновое ружьё для нейтрализации атаки собственного же ударного беспилотника.

По словам российского военного, при транспортировке пленных на квадроцикле к месту эвакуации (расстояние около трёх километров) украинские силы предприняли попытку ликвидировать сдавшихся сослуживцев, направив против них ударный дрон. Военнопленный, имевший при себе специальное средство противодействия БПЛА, сумел перехватить и обезвредить летательный аппарат, тем самым предотвратив гибель как российских бойцов, так и себя вместе с другим пленным.

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Ранее Министерство обороны России представило видео, на котором запечатлены военнослужащие ВСУ, принявшие решение добровольно сдаться в плен после оказания в окружении на территории Курской области. Они поделились своими переживаниями, заявив о предательстве со стороны командования.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Артём Гапоненко
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