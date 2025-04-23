Пленный украинский солдат спас российских бойцов от атаки дрона ВСУ

В ходе специальной военной операции произошёл неординарный случай, когда взятый в плен украинский военнослужащий своими действиями спас российских бойцов от атаки дрона-камикадзе ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Повар, во время эвакуации двух пленных украинских солдат, захваченных в заблокированном блиндаже, один из них использовал имевшееся у него противодроновое ружьё для нейтрализации атаки собственного же ударного беспилотника.

По словам российского военного, при транспортировке пленных на квадроцикле к месту эвакуации (расстояние около трёх километров) украинские силы предприняли попытку ликвидировать сдавшихся сослуживцев, направив против них ударный дрон. Военнопленный, имевший при себе специальное средство противодействия БПЛА, сумел перехватить и обезвредить летательный аппарат, тем самым предотвратив гибель как российских бойцов, так и себя вместе с другим пленным.