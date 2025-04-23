ВСУ закрывают дыры на двух опасных участках фронта «зелёными» мобиками
Марочко: ВСУ восполняют потери у Григоровки и Белогоровки «зелёными» мобиками
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Киев хочет восполнить нехватку солдат в районе Белогоровки и Григоровки Луганской и Донецкой Народных Республик, прислав туда воевать мобилизованных, которые ни разу не были в бою. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В населённый пункт Григоровка ДНР и на передовые позиции западнее Белогоровки ЛНР в ряды вооружённых формирований Украины прибыло пополнение из числа мобилизованных граждан Украины», — отметил он.
Эксперт утверждает, что этими солдатами Киев хочет закрыть дыры в личном составе. Отправленные на сложные направления военнослужащие ВСУ ни разу не участвовали в боевых действиях, а их военная подготовка была простой формальностью.
Ранее Вооружённые силы Украины перебросили в Сумскую область более 100 военнослужащих из элитного батальона, которые проходили обучение в Великобритании. Российская армия организовала новоприбывшим «тёплый приём».