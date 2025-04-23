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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 05:29
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ВСУ закрывают дыры на двух опасных участках фронта «зелёными» мобиками

Марочко: ВСУ восполняют потери у Григоровки и Белогоровки «зелёными» мобиками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Киев хочет восполнить нехватку солдат в районе Белогоровки и Григоровки Луганской и Донецкой Народных Республик, прислав туда воевать мобилизованных, которые ни разу не были в бою. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В населённый пункт Григоровка ДНР и на передовые позиции западнее Белогоровки ЛНР в ряды вооружённых формирований Украины прибыло пополнение из числа мобилизованных граждан Украины», — отметил он.

Эксперт утверждает, что этими солдатами Киев хочет закрыть дыры в личном составе. Отправленные на сложные направления военнослужащие ВСУ ни разу не участвовали в боевых действиях, а их военная подготовка была простой формальностью.

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Владимир Озеров
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