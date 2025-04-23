Киев хочет восполнить нехватку солдат в районе Белогоровки и Григоровки Луганской и Донецкой Народных Республик, прислав туда воевать мобилизованных, которые ни разу не были в бою. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В населённый пункт Григоровка ДНР и на передовые позиции западнее Белогоровки ЛНР в ряды вооружённых формирований Украины прибыло пополнение из числа мобилизованных граждан Украины», — отметил он.

Эксперт утверждает, что этими солдатами Киев хочет закрыть дыры в личном составе. Отправленные на сложные направления военнослужащие ВСУ ни разу не участвовали в боевых действиях, а их военная подготовка была простой формальностью.