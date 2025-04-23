Армия России каждый день проделывает колоссальную работу, чтобы выгнать ВСУ с русской земли. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвящённой проведению 25 апреля международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».

«Всего в нескольких сотнях километрах отсюда Российская армия гонит врага с русской земли, ведётся тяжёлая каждодневная работа», — сказал директор СВР.