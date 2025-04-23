Нарышкин отметил тяжёлую работу армии для изгнания врага с русской земли
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Армия России каждый день проделывает колоссальную работу, чтобы выгнать ВСУ с русской земли. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвящённой проведению 25 апреля международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».
«Всего в нескольких сотнях километрах отсюда Российская армия гонит врага с русской земли, ведётся тяжёлая каждодневная работа», — сказал директор СВР.
Ранее Сергей Нарышкин заявил, что Россия приступит к денацификации и демилитаризации Украины после окончания специальной военной операции. По его словам, для наступления мира Киеву необходимо установить безъядерный и нейтральный статус страны, а также отменить законы, ущемляющие русскоговорящее население.