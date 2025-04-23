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Опубликовано 23 апреля 2025, 09:49

Тарасовка перешла под контроль Армии России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Тарасовки в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска освободили от присутствия ВСУ село Тарасовка в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России. Сейчас военнослужащие РФ продолжают зачистку населённого пункта, проверяются подвалы и возможные зоны минирования.

«В результате активных действий подразделений группировки войск Южная освобождён населённый пункт Тарасовка ДНР», — подчеркнули в ведомстве.

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Также сообщалось, что в ночь на 23 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Российской Федерации.

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Татьяна Миссуми
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