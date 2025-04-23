Тарасовка перешла под контроль Армии России
Минобороны РФ сообщило об освобождении Тарасовки в ДНР
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Российские войска освободили от присутствия ВСУ село Тарасовка в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России. Сейчас военнослужащие РФ продолжают зачистку населённого пункта, проверяются подвалы и возможные зоны минирования.
«В результате активных действий подразделений группировки войск Южная освобождён населённый пункт Тарасовка ДНР», — подчеркнули в ведомстве.
Также сообщалось, что в ночь на 23 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Российской Федерации.