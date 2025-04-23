«‎Знают это не хуже, чем я!» Путин отдал жёсткий приказ из-за проблемы с FPV-дронами

Российские войска очень ждут увеличения числа FPV-дронов на передовой, потому что именно такие беспилотники выступают основным фактором успеха в боях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. По его словам, в прошлом году на фронт отправлялось около 4 тысяч FPV-дронов ежедневно, но этого оказалось недостаточно.

«Это на сегодняшний день является одним из серьёзных факторов боевого успеха. Знаю прекрасно и здесь многие, участвующие в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже, чем я. Этих средств поражения не хватает до сих пор. Не хватает. Знаю про усилия, которые предпринимаются Минобороны, министром предпринимаются, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идёт ежедневно на самом деле», — сказал глава государства.

Путин заверил, что работа по наращиванию выпуска БПЛА идёт хорошими темпами, поэтому задачи, поставленные перед российскими оборонными предприятиями, будут выполнены. Дроны этого типа очень ждут наши военные на линии боевого соприкосновения, заключил президент.