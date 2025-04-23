Путин призвал активнее использовать возможности ИИ в зоне спецоперации
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Искусственный интеллект (ИИ) предоставляет значительные преимущества на поле боя. Именно поэтому Россия должна более активно его использовать в зоне СВО, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
Глава государства призвал к ускорению производства и внедрения защищённых программных решений отечественного производства, а также разработок в области ИИ для применения в военном управлении. По словам президента, потенциал использования искусственного интеллекта огромен.
«И кто быстрее начнёт осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, что все армии мира активно изучают тактики Вооружённых сил РФ в рамках СВО. Кроме того, за рубежом продолжают наблюдать за развитием нашего технического оружия. Президент добавил, что благодаря такой вовлечённости Россия всегда была и будет на шаг впереди.