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Опубликовано 23 апреля 2025, 12:15

Путин призвал активнее использовать возможности ИИ в зоне спецоперации

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Искусственный интеллект (ИИ) предоставляет значительные преимущества на поле боя. Именно поэтому Россия должна более активно его использовать в зоне СВО, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Глава государства призвал к ускорению производства и внедрения защищённых программных решений отечественного производства, а также разработок в области ИИ для применения в военном управлении. По словам президента, потенциал использования искусственного интеллекта огромен.

«И кто быстрее начнёт осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать», — сказал Путин.

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Ранее Владимир Путин заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, что все армии мира активно изучают тактики Вооружённых сил РФ в рамках СВО. Кроме того, за рубежом продолжают наблюдать за развитием нашего технического оружия. Президент добавил, что благодаря такой вовлечённости Россия всегда была и будет на шаг впереди.

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Наталья Афонина
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