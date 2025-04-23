В рядах российских войск могут воевать сотни немцев, которые отправились защищать Донбасс ещё в 2014 году. Об этом сообщает польское издание Onet. По данным издания, все они считают Украину русской и верят в торжество справедливости и победу России.

Как утверждается в публикации, на стороне России в зоне спецоперации могут быть около 600 граждан Германии. Всем им на родине грозит уголовное преследование за защиту Донбасса. Так, издание рассказывает про немца Дитера, который вернулся на побывку в ФРГ и тут же был арестован. Мужчина защищал Донбасс с 2015 года и действовал в бригаде «Пятнашка». Ещё один гражданин ФРГ — Александр, которого обвинили в «срыве немецкой поддержки Украины», он тоже арестован за присоединение к ополченцам. А Виктор из Гамбурга сейчас находится в зоне СВО. В телефонном разговоре с журналистом издания он признался, что в его боевых группах есть и другие немцы.