«Украина русская!» Польша насчитала сотни немцев в боях на стороне России в зоне СВО
Onet: На стороне России в зоне СВО сражаются как минимум 600 немцев с 2014 года
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
В рядах российских войск могут воевать сотни немцев, которые отправились защищать Донбасс ещё в 2014 году. Об этом сообщает польское издание Onet. По данным издания, все они считают Украину русской и верят в торжество справедливости и победу России.
Как утверждается в публикации, на стороне России в зоне спецоперации могут быть около 600 граждан Германии. Всем им на родине грозит уголовное преследование за защиту Донбасса. Так, издание рассказывает про немца Дитера, который вернулся на побывку в ФРГ и тут же был арестован. Мужчина защищал Донбасс с 2015 года и действовал в бригаде «Пятнашка». Ещё один гражданин ФРГ — Александр, которого обвинили в «срыве немецкой поддержки Украины», он тоже арестован за присоединение к ополченцам. А Виктор из Гамбурга сейчас находится в зоне СВО. В телефонном разговоре с журналистом издания он признался, что в его боевых группах есть и другие немцы.
«Украина русская и на самом деле называется Новороссия», — подчеркнул Виктор. По его словам, большинство немцев, поддержавших СВО, имеют русские корни и прекрасно знают историю, кто и зачем создал Украину.
Ранее Life.ru писал, что хирург Дмитрий, работавший в Германии, включая стажировку в клинике «Шарите», вернулся в Россию. Он принял решение участвовать в специальной военной операции в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона.