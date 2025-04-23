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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 13:49
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«Украина русская!» Польша насчитала сотни немцев в боях на стороне России в зоне СВО

Onet: На стороне России в зоне СВО сражаются как минимум 600 немцев с 2014 года

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В рядах российских войск могут воевать сотни немцев, которые отправились защищать Донбасс ещё в 2014 году. Об этом сообщает польское издание Onet. По данным издания, все они считают Украину русской и верят в торжество справедливости и победу России.

Как утверждается в публикации, на стороне России в зоне спецоперации могут быть около 600 граждан Германии. Всем им на родине грозит уголовное преследование за защиту Донбасса. Так, издание рассказывает про немца Дитера, который вернулся на побывку в ФРГ и тут же был арестован. Мужчина защищал Донбасс с 2015 года и действовал в бригаде «Пятнашка». Ещё один гражданин ФРГ — Александр, которого обвинили в «срыве немецкой поддержки Украины», он тоже арестован за присоединение к ополченцам. А Виктор из Гамбурга сейчас находится в зоне СВО. В телефонном разговоре с журналистом издания он признался, что в его боевых группах есть и другие немцы.

«Украина русская и на самом деле называется Новороссия», — подчеркнул Виктор. По его словам, большинство немцев, поддержавших СВО, имеют русские корни и прекрасно знают историю, кто и зачем создал Украину.

Правнук легендарного разведчика, поднявшего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет на СВО
Правнук легендарного разведчика, поднявшего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет на СВО

Ранее Life.ru писал, что хирург Дмитрий, работавший в Германии, включая стажировку в клинике «Шарите», вернулся в Россию. Он принял решение участвовать в специальной военной операции в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона.

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Татьяна Миссуми
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