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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 03:28
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Радиопереговоры испаноязычных наёмников ВСУ перехватили в Курской области

В районе населённого пункта Горналь Курской области зафиксировано присутствие испаноязычных наемников, о чём свидетельствуют перехваченные радиопереговоры. Как сообщил РИА «Новости» источник в группировке войск «Север», в ходе радиоперехвата сначала были зафиксированы переговоры украинских военных о российских артиллерийских ударах по их позициям, а затем отчётливо слышны обсуждения на испанском языке.

По данным источника, эти наёмники ранее уже были в этом районе и продолжают оставаться там в настоящее время. Ранее поступала информация о том, что командование ВСУ использовало наёмников из Колумбии для прикрытия отвода своих элитных подразделений с одного из участков фронта в Курской области.

Дрон снял на видео заход наших штурмовиков под командованием Апостола в Горналь
Дрон снял на видео заход наших штурмовиков под командованием Апостола в Горналь

Боевые действия в районе Горналя активизировались 23 апреля, когда российские подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» начали штурмовые операции. Со стороны ВСУ отмечается применение кассетных боеприпасов и атак с использованием FPV-дронов.

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Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Артём Гапоненко
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