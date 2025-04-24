В районе населённого пункта Горналь Курской области зафиксировано присутствие испаноязычных наемников, о чём свидетельствуют перехваченные радиопереговоры. Как сообщил РИА «Новости» источник в группировке войск «Север», в ходе радиоперехвата сначала были зафиксированы переговоры украинских военных о российских артиллерийских ударах по их позициям, а затем отчётливо слышны обсуждения на испанском языке.

По данным источника, эти наёмники ранее уже были в этом районе и продолжают оставаться там в настоящее время. Ранее поступала информация о том, что командование ВСУ использовало наёмников из Колумбии для прикрытия отвода своих элитных подразделений с одного из участков фронта в Курской области.