Зашли с нескольких направлений: Наши бойцы ворвались в курское село Горналь
Боец Лавина: Штурмовики ворвались в село Горналь, там начались бои
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В районе населённого пункта Горналь под Курском начались бои. К действиям преступили штурмовые группы и разведчики 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Об этом рассказал начальник разведки с позывным Лавина.
«В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населённом пункте Горналь. Бойцы успешно зашли с нескольких направлений», — цитирует Лавину РИА «Новости».
Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют кассетные боеприпасы в отношении российских бойцов. Армию России атакуют артиллерией и FPV-дронами.
Ранее Life.ru публиковал видео, на котором запечатлён момент входа российских штурмовиков в населённый пункт Горналь. Это село остаётся единственным населённым пунктом во всей Курской области, откуда боевиков ВСУ пока не выгнали. Отступить оттуда им будет крайне трудно, поскольку ВС РФ контролируют все пути отхода. Сейчас бои за контроль над селом идут весьма интенсивно.