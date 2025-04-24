Российские БПЛА «Герань-2» уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области

Российские беспилотники-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ и складам их хранения в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«БПЛА «Герань-2» поразили места подготовки к запуску БПЛА, уничтожен склада БПЛА ВСУ 65-й отдельной мотопехотной бригады в Запорожской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.