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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 07:15
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Российские БПЛА «Герань-2» уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области

ВС РФ разгромили объекты ВСУ в Запорожской области с помощью дронов «Герань-2»

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Российские беспилотники-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ и складам их хранения в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«БПЛА «Герань-2» поразили места подготовки к запуску БПЛА, уничтожен склада БПЛА ВСУ 65-й отдельной мотопехотной бригады в Запорожской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Ранее Life.ru показал видео, на котором видно, как российская армия наносит удары по цехам в районе Степного Запорожской области. На объектах украинская армия производила взрывчатку. Для ударов российские войска использовали БПЛА «Герань-2».

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Наталья Афонина
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