Российские БПЛА «Герань-2» уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области
ВС РФ разгромили объекты ВСУ в Запорожской области с помощью дронов «Герань-2»
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Российские беспилотники-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ и складам их хранения в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«БПЛА «Герань-2» поразили места подготовки к запуску БПЛА, уничтожен склада БПЛА ВСУ 65-й отдельной мотопехотной бригады в Запорожской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее Life.ru показал видео, на котором видно, как российская армия наносит удары по цехам в районе Степного Запорожской области. На объектах украинская армия производила взрывчатку. Для ударов российские войска использовали БПЛА «Герань-2».