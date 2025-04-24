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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 08:13
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Зеленский сократил визит в ЮАР после ночных ударов по Киеву

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Alessia Pierdomenico

После мощной ночной атаки на Киев Владимир Зеленский отменил часть программы своего визита в ЮАР. При этом он не отказался от встречи с президентом республики Сирилом Рамафосой.

Зеленский сообщил, что вернётся на Украину сразу после встречи с Рамафосой. Далее встречи будет проводить глава МИД Андрей Сибига, а министру обороны Рустему Умерову он поручил «немедленно связаться с партнёрами относительно запросов Украины об укреплении ПВО».

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Напомним, в ночь на 24 апреля на Киев обрушился мощный комбинированный удар российских войск, нацеленный на военные объекты. Ещё до полуночи военкоры раскрыли, что Черноморский флот выпустил по украинским целям крылатые ракеты «Калибр», а стратегические бомбардировщики ВКС России устремились к рубежам для новых ударов. Также были задействованы дроны.

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Александра Вишнякова
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