Зеленский сократил визит в ЮАР после ночных ударов по Киеву

После мощной ночной атаки на Киев Владимир Зеленский отменил часть программы своего визита в ЮАР. При этом он не отказался от встречи с президентом республики Сирилом Рамафосой.

Зеленский сообщил, что вернётся на Украину сразу после встречи с Рамафосой. Далее встречи будет проводить глава МИД Андрей Сибига, а министру обороны Рустему Умерову он поручил «немедленно связаться с партнёрами относительно запросов Украины об укреплении ПВО».