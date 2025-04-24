ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины

Армия России нанесла поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удар также пришёлся по пунктам временной дислокации украинских военных и наёмников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 148 районах», — уточнили в ведомстве.