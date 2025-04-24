Военкор Котенок: Российские военные подбили самолёт ВСУ на Сумском направлении

Российские военные сообщили о поражении украинского самолета в зоне проведения специальной военной операции. Об этом написал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его информации, вечером 23 апреля экипаж российского истребителя обнаружил два украинских самолета в районе Сумской области. Один из них был поражен, второй — покинул зону обнаружения после сброса боевой нагрузки на территорию, контролируемую украинскими силами.