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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 09:46
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Военкор Котенок: Российские военные подбили самолёт ВСУ на Сумском направлении

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Российские военные сообщили о поражении украинского самолета в зоне проведения специальной военной операции. Об этом написал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его информации, вечером 23 апреля экипаж российского истребителя обнаружил два украинских самолета в районе Сумской области. Один из них был поражен, второй — покинул зону обнаружения после сброса боевой нагрузки на территорию, контролируемую украинскими силами.

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Напомним, 21 апреля днём над Львовом кружил переданный Украине самолёт-разведчик НАТО. Шведский ACS-890 с радиолокационной системой может обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров, взаимодействуя при этом с американскими истребителями F-16 в рамках оборонительной системы.

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Марина Фещенко
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