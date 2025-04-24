Россиянам могут запретить сдавать квартиры без согласия соседей
В Госдуме предложили штрафовать россиян, сдающих квартиры без согласия соседей
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В России могут ввести штрафы для владельцев жилья, сдающих квартиры в аренду без официального договора и согласия соседей. Законопроект уже был направлен группой депутатов в правительство РФ. Изменения хотят внести в статью 7 КоАП, сообщает РИА «Новости».
Законопроект предусматривает наказание за нарушение правил сдачи жилья в аренду. В частности, за сдачу квартиры или дома без оформленного договора, а также за отсутствие письменного согласия соседей, будут взиматься штрафы: с физических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, с должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, с юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.
«Суть изменений — не заставить собственников квартир, которые они хотят сдать в аренду, бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды в установленном законом порядке. Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок», — рассказал соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян через сервис бронирования «Островок». Злоумышленники, выдавая себя за находящихся за границей владельцев, обманом получают предоплату за аренду, отправляя жертвам поддельные ссылки для оплаты.