Россиянам могут запретить сдавать квартиры без согласия соседей

В России могут ввести штрафы для владельцев жилья, сдающих квартиры в аренду без официального договора и согласия соседей. Законопроект уже был направлен группой депутатов в правительство РФ. Изменения хотят внести в статью 7 КоАП, сообщает РИА «Новости».

Законопроект предусматривает наказание за нарушение правил сдачи жилья в аренду. В частности, за сдачу квартиры или дома без оформленного договора, а также за отсутствие письменного согласия соседей, будут взиматься штрафы: с физических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, с должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, с юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

«Суть изменений — не заставить собственников квартир, которые они хотят сдать в аренду, бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды в установленном законом порядке. Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок», — рассказал соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.