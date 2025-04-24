Военный аналитик Геннадий Алёхин сообщил aif.ru, что в районе Чугуева и Купянска в Харьковской области развернуты десятки немецких военно-полевых моргов. По его словам, эти рефрижераторы переполнены телами погибших, среди которых много украинских контрактников 18–24 лет и латиноамериканских наёмников, которых не торопятся эвакуировать с линии фронта.

Алёхин рассказал, что недавно группа плохо подготовленных молодых бойцов ВСУ попыталась прорваться к Красной Яруге, но была почти полностью уничтожена, а выжившие бежали. Он подчеркнул, что российские силы ведут мощное наступление на Чугуев и Писаревку, нанося сокрушительные удары артиллерией и авиабомбами.

Кроме того, эксперт упомянул бывший пионерлагерь в Фигуровке на берегу Северного Донца, превращённый в секретную базу ВСУ. Там, под руководством иностранных инструкторов, хранится оружие и обучаются украинские военные. По словам Алёхина, накануне российская авиация нанесла мощный удар по этому центру, уничтожив десятки человек. Наёмников оперативно вывезли в Польшу, тогда как погибших украинцев отправили в полевые морги.