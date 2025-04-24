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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 11:49
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Десятки военно-полевых моргов ВСУ заметили под Харьковом

В Харьковскую область для ВСУ привезли немецкие военно-полевые морги

В Харьковскую область для ВСУ привезли немецкие военно-полевые морги. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Minaev

В Харьковскую область для ВСУ привезли немецкие военно-полевые морги. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Minaev

Военный аналитик Геннадий Алёхин сообщил aif.ru, что в районе Чугуева и Купянска в Харьковской области развернуты десятки немецких военно-полевых моргов. По его словам, эти рефрижераторы переполнены телами погибших, среди которых много украинских контрактников 18–24 лет и латиноамериканских наёмников, которых не торопятся эвакуировать с линии фронта.

Алёхин рассказал, что недавно группа плохо подготовленных молодых бойцов ВСУ попыталась прорваться к Красной Яруге, но была почти полностью уничтожена, а выжившие бежали. Он подчеркнул, что российские силы ведут мощное наступление на Чугуев и Писаревку, нанося сокрушительные удары артиллерией и авиабомбами.

Кроме того, эксперт упомянул бывший пионерлагерь в Фигуровке на берегу Северного Донца, превращённый в секретную базу ВСУ. Там, под руководством иностранных инструкторов, хранится оружие и обучаются украинские военные. По словам Алёхина, накануне российская авиация нанесла мощный удар по этому центру, уничтожив десятки человек. Наёмников оперативно вывезли в Польшу, тогда как погибших украинцев отправили в полевые морги.

Тем временем харьковское военное кладбище выросло до гигантских размеров. Видео с дрона демонстрирует масштаб захоронений, которые уже невозможно охватить одним кадром.

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Оксана Попова
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