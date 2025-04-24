Военный корреспондент Евгений Поддубный призвал ВС России не торопиться с освобождением Курской области от ВСУ. Об этом журналист рассказал в своём телеграм-калане.

ВСУ, по данным Поддубного, предпринимают попытки усилить свои позиции вокруг Горналя, последнего удерживаемого российскими силами населённого пункта в регионе. Для этого к Горналю перебрасываются штурмовые отряды. Активное применение украинской стороной беспилотников в этом районе создаёт значительные риски для наших военных.

«Требовать скорости от наших подразделений значит требовать потерь. Противник знает, что мы будем в любом случае забирать Горналь, поэтому и сосредоточил серьезные силы для изоляции поля боя. Не стоит радовать врага. Быстро не всегда хорошо», — написал Поддубный.