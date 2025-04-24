В Харькове уничтожен цех с немецкими танками Leopard. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилёты по цехам завода Малышева. В одном из них перед ЛБС (Линией боевого соприкосновения. — Прим. Life.ru) ставили западную технику, говорили о танках Leopard. На момент прилёта ракет в цеху их было 10-12 единиц», — рассказал Лебедев.

По его словам, были ликвидированы 20 наёмников ВСУ, а также уничтожена различная литература, в том числе западные издания.