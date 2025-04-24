Подполье сообщило об уничтожении немецких танков в Харькове
Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили цех с немецкими танками Leopard в Харькове
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В Харькове уничтожен цех с немецкими танками Leopard. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Прилёты по цехам завода Малышева. В одном из них перед ЛБС (Линией боевого соприкосновения. — Прим. Life.ru) ставили западную технику, говорили о танках Leopard. На момент прилёта ракет в цеху их было 10-12 единиц», — рассказал Лебедев.
По его словам, были ликвидированы 20 наёмников ВСУ, а также уничтожена различная литература, в том числе западные издания.
Ранее стало известно, что минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку на важные украинские предприятия авиационной, ракетно-космической отраслей и производства порохов и топлива. Удары наносились высокоточным дальнобойным оружием с воздуха, суши, моря и беспилотниками.