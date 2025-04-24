В Раде призвали украинцев бороться до полного уничтожения страны
Депутат Рады Безуглая призвала украинцев отказаться от мирных переговоров
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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя сегодняшний мощный удар ВС РФ по Киеву, призвала украинцев отказаться от мирных переговоров и включиться в борьбу не на жизнь, а на смерть. По её мнению, конфликт должен продолжаться, пока или Украина, или Россия не перестанут существовать.
«Война, пока или Украина, или Россия не перестанут существовать. Точка», — написала она в соцсетях.
Она призвала киевлян «не охать и ахать», а помогать или мобилизоваться.
Напомним, что минувшей ночью на Киев обрушился мощный комбинированный удар российских войск, нацеленный на военные объекты. По данным военкоров, Черноморский флот выпустил по украинским целям крылатые ракеты «Калибр». Минобороны России официально сообщило, что минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку на ключевые предприятия Украины, связанные с авиационной и ракетно-космической промышленностью, а также с производством ракетного топлива и порохов. Для операции использовалось высокоточное оружие большой дальности и беспилотники.