В Раде призвали украинцев бороться до полного уничтожения страны

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя сегодняшний мощный удар ВС РФ по Киеву, призвала украинцев отказаться от мирных переговоров и включиться в борьбу не на жизнь, а на смерть. По её мнению, конфликт должен продолжаться, пока или Украина, или Россия не перестанут существовать.

«Война, пока или Украина, или Россия не перестанут существовать. Точка», — написала она в соцсетях.

Она призвала киевлян «не охать и ахать», а помогать или мобилизоваться.