Бывший замначальника пермской колонии погиб на СВО

Экс-замначальника пермской ИК-37 Андрей Шварев, осуждённый за взятки и превышение полномочий, погиб на СВО. Об этом стало известно в суде, где рассматривался его иск к ГУФСИН по Пермскому краю о восстановлении пенсионных выплат за период с ноября 2023-го по январь 2025 года.

В декабре 2024 года Чусовской суд признал Шварева виновным в получении взяток, включая крупную сумму и ценные часы, а также в передаче заключённому телефона. Ему назначили 12 лет строгого режима и многомиллионный штраф. Однако в январе этого года Шварев подписал контракт с Минобороны РФ и был условно освобождён для участия в СВО, где воевал сначала в составе войск ДНР, а затем в ВС РФ.

На заседании 24 апреля в Ленинском суде Перми адвокат сообщил, что Шварев — действующий участник СВО, но представитель ГУФСИН заявила о его гибели, уточнив, что тело доставлено для захоронения. Суд отложил разбирательство до 14 мая, ожидая подтверждения смерти из ЗАГС.

Спор связан с приостановкой пенсии Швареву из-за отсутствия данных о его добровольческом статусе в отряде «Каскад».