Фосфорный ад: ВСУшники два месяца били ядовитыми снарядами по нашим бойцам
РИАН: Украинские националисты применили фосфорные снаряды против ВС России
ВСУшники два месяца били ядовитыми снарядами по нашим бойцам. Обложка © VK / Минобороны РФ
В зоне СВО украинские националистические батальоны два месяца обстреливали российские войска фосфорными снарядами, сообщил агентству РИА «Новости» боец 60-й ОМСБ с позывным Киндер.
По его словам, из-за таких атак многие солдаты получили ранения, задыхались от дыма, испытывали жжение, а блиндажи полыхали. Судя по радиоперехватам, фосфор применяли исключительно националисты. Он уточнил, что обстрелы шли ежедневно, с использованием ствольной артиллерии, выпуская по 30–40 фосфорных снарядов.
Фосфорные снаряды — это боеприпасы, содержащие белый фосфор, химическое вещество, которое самовоспламеняется на воздухе и горит при высоких температурах. Используются в артиллерии, миномётах или авиабомбах для создания зажигательного или дымового эффекта. При взрыве фосфор вызывает сильные пожары, ожоги и отравления, поражая кожу, слизистые и дыхательные пути. Применение таких снарядов в зонах с гражданским населением ограничено международными конвенциями, включая Женевские протоколы, из-за их неизбирательного и разрушительного действия.
Настоящей трагедией могла обернуться операция российской разведгруппы в июле 2024 года на Артёмовском направлении, если бы не мужество и героизм наших солдат. Противник применил против бойцов ВС РФ химическое оружие, из-за чего командира отряда парализовало, а его подчинённые получили увечья. Однако они смогли спасти боевого товарища.