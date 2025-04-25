В зоне СВО украинские националистические батальоны два месяца обстреливали российские войска фосфорными снарядами, сообщил агентству РИА «Новости» боец 60-й ОМСБ с позывным Киндер.

По его словам, из-за таких атак многие солдаты получили ранения, задыхались от дыма, испытывали жжение, а блиндажи полыхали. Судя по радиоперехватам, фосфор применяли исключительно националисты. Он уточнил, что обстрелы шли ежедневно, с использованием ствольной артиллерии, выпуская по 30–40 фосфорных снарядов.

Фосфорные снаряды — это боеприпасы, содержащие белый фосфор, химическое вещество, которое самовоспламеняется на воздухе и горит при высоких температурах. Используются в артиллерии, миномётах или авиабомбах для создания зажигательного или дымового эффекта. При взрыве фосфор вызывает сильные пожары, ожоги и отравления, поражая кожу, слизистые и дыхательные пути. Применение таких снарядов в зонах с гражданским населением ограничено международными конвенциями, включая Женевские протоколы, из-за их неизбирательного и разрушительного действия.